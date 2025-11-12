صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بچے کیساتھ نا زیبا حرکات ویڈیو وائرل ، ٹرانسجینڈر گرفتار

  • گوجرانوالہ
بچے کیساتھ نا زیبا حرکات ویڈیو وائرل ، ٹرانسجینڈر گرفتار

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)12 سالہ بچے کو ٹرانسجینڈر کمیونٹی میں شامل کرنے اور نازیبا حرکات کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے پرسٹی پولیس آفیسر ایاز سلیم نے واقعہ کا نوٹس لے لیا ، پولیس تحفظ مرکز کے اہلکاروں نے کارروائی کرتے ہوئے واقعہ میں ملوث ٹرانسجینڈر کو حراست میں لے لیا ، تھانہ دھلے پولیس نے مقدمہ درج کر کے 12 سالہ بچے کو بازیاب کر لیا،ملزم نے بچے کے ساتھ نازیبا حرکات کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کی تھی۔

12 سالہ بچے کو ٹرانسجینڈر کمیونٹی میں شامل کرنے اور نازیبا حرکات کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے پرسٹی پولیس آفیسر ایاز سلیم نے واقعہ کا نوٹس لے لیا ، پولیس تحفظ مرکز کے اہلکاروں نے کارروائی کرتے ہوئے واقعہ میں ملوث ٹرانسجینڈر کو حراست میں لے لیا ، تھانہ دھلے پولیس نے مقدمہ درج کر کے 12 سالہ بچے کو بازیاب کر لیا،ملزم نے بچے کے ساتھ نازیبا حرکات کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کی تھی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
ضمانت تو ہمیں بھی درکار ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کابل سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آئین کھڑا منہ تک رہا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
27ویں ترمیم کے نشتر
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
معاشی استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر