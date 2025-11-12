وزیرآباد:ناقص سلنڈر ، گیس ری کینٹنگ کمپنی سر بمہر
اے سی کامریم نواز ہیلتھ سینٹر کا دورہ ،غیر حاضر ایم ایس اور عملہ کو طلب کر لیا
وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر )اسسٹنٹ کمشنر وزیرآباد جواد حسین پیر زادہ نے گیس ری کینٹنگ کمپنی کو سر بمہر کر دیا ،سوہدرہ مریم نواز ہیلتھ سینٹر کا دورہ غیر حاضر ایم ایس اور عملہ کو طلب کر لیا ، اسسٹنٹ کمشنر جواد حسین نے سوہدرہ کے قریب غیر قانونی ری فلنگ پر کارروائی کے دورانِ معائنہ گیس پلانٹ کو غیر معیاری اور نان کمپنی سلنڈرز کی غیر قانونی ری فلنگ پر سیل کر دیا ۔معائنے کے دوران غیر معیاری سلنڈرز سے بھری 3 گاڑیاں موقع پر پائی گئیں۔
اسسٹنٹ کمشنر نے سبزی منڈی کا دورہ کیا اور سبزیوں و فروٹ کے نرخوں سمیت سبز منڈی میں حفظان صحت کے اصولوں کے ایس ا و پیز کا جائزہ لیا جبکہ وہ نجی ڈیری فارم پر بھی گئے اور دودھ کی پیداواری صلاحیت پر بریفنگ لی اور دودھ کے نرخوں بارے استفسار کیا۔ انہوں نے مختلف یونین کونسلز میں ستھرا پنجاب مہم کے تحت صفائی ستھرائی کے انتظامات بارے جائزہ لیا ۔ اسسٹنٹ کمشنر نے ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ/وزیرآباد نوید احمد کے ہمراہ زیر تعمیر سیالکوٹ وزیرآباد با ئی پاس کا معائنہ کیا اور ڈپٹی کمشنر وزیرآباد کو تعمیراتی کاموں پر بریفنگ دی ۔