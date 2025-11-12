جاپان کے وفد کا دورہ واسا گوجرانوالہ جدید ٹیکنالوجی کے تبادلے پر اتفاق
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)جاپان سے تعلق رکھنے والے ٹیکنو اور ٹوری شیما پمپس کے وفد نے واسا گوجرانوالہ کا دورہ کیا۔ وفد نے پمپس کی جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے میٹنگ میں شرکت کی جو ڈپٹی منیجنگ ڈائریکٹر واسا خرم نبیل بٹ کی زیر صدارت منعقد ہوئی۔
میٹنگ میں ڈائریکٹر انجینئرنگ توصیف احمد غوری، ڈپٹی ڈائریکٹر علی حسنین، پی آر او محمد افتخار اور آئی ٹی اسسٹنٹ ذیشان سمیت دیگر افسر بھی موجود تھے ۔ اس موقع پر وفد نے واسا گوجرانوالہ کے پمپنگ سسٹم اور جدید تکنیکی ضروریات کے بارے میں تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ فریقین نے مستقبل میں تعاون کے امکانات اور جدید ٹیکنالوجی کے تبادلے پر اتفاق کیا تاکہ پانی اور نکاسی آب کے نظام کو مزید مؤثر اور پائیدار بنایا جا سکے ۔