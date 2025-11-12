صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بدعنوانی برداشت نہیں کی جائیگی:ڈی پی او منڈی بہائوالدین

  • گوجرانوالہ
بدعنوانی برداشت نہیں کی جائیگی:ڈی پی او منڈی بہائوالدین

عبدالرحیم شیرازی نے عہدے کا چارج سنبھال لیا ، افسروں کیساتھ تعارفی میٹنگ

پھالیہ (نامہ نگار )نئے تعینات ہونے والے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید عبدالرحیم شیرازی نے عہدے کا چارج سنبھالنے کے بعد ڈی پی او آفس کی تمام برانچز کے ہیڈز کے ساتھ تعارفی میٹنگ کی، جس میں انہوں نے محکمے کی کارکردگی بہتر بنانے اور عوامی خدمت کے فروغ کے حوالے سے ہدایات جاری کیں۔ڈی پی او عبدالرحیم شیرازی نے واضح کیا کہ پولیس عوام کی خدمت کے لیے ہے ، اس لیے دفتر آنے والے ہر شہری کے ساتھ خوش اخلاقی اور احترام کا رویہ اپنایا جائے ۔

انہوں نے کہا کہ سائلین کے مسائل فوری طور پر حل کیے جائیں اور انہیں خوار ہونے سے بچایا جائے تاکہ عوام کا پولیس پر اعتماد بحال ہو۔ڈی پی او نے کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عملدرآمد کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی سطح پر رشوت یا بدعنوانی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی ، شفافیت اور انصاف پر مبنی نظام پولیس کی ساکھ کو مضبوط بنائے گا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
ضمانت تو ہمیں بھی درکار ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کابل سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آئین کھڑا منہ تک رہا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
27ویں ترمیم کے نشتر
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
معاشی استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر