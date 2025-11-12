بدعنوانی برداشت نہیں کی جائیگی:ڈی پی او منڈی بہائوالدین
عبدالرحیم شیرازی نے عہدے کا چارج سنبھال لیا ، افسروں کیساتھ تعارفی میٹنگ
پھالیہ (نامہ نگار )نئے تعینات ہونے والے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید عبدالرحیم شیرازی نے عہدے کا چارج سنبھالنے کے بعد ڈی پی او آفس کی تمام برانچز کے ہیڈز کے ساتھ تعارفی میٹنگ کی، جس میں انہوں نے محکمے کی کارکردگی بہتر بنانے اور عوامی خدمت کے فروغ کے حوالے سے ہدایات جاری کیں۔ڈی پی او عبدالرحیم شیرازی نے واضح کیا کہ پولیس عوام کی خدمت کے لیے ہے ، اس لیے دفتر آنے والے ہر شہری کے ساتھ خوش اخلاقی اور احترام کا رویہ اپنایا جائے ۔
انہوں نے کہا کہ سائلین کے مسائل فوری طور پر حل کیے جائیں اور انہیں خوار ہونے سے بچایا جائے تاکہ عوام کا پولیس پر اعتماد بحال ہو۔ڈی پی او نے کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عملدرآمد کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی سطح پر رشوت یا بدعنوانی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی ، شفافیت اور انصاف پر مبنی نظام پولیس کی ساکھ کو مضبوط بنائے گا۔