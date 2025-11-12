صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ زراعت اور زرعی یونیورسٹی کے اشتراک سے زیادہ گندم اگاؤ مہم

  • گوجرانوالہ
محکمہ زراعت اور زرعی یونیورسٹی کے اشتراک سے زیادہ گندم اگاؤ مہم

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)محکمہ زراعت توسیع گوجرانوالہ اور زرعی یونیورسٹی کے اشتراک سے زیادہ گندم اگاؤ مہم کے تحت آگاہی سیمینار کا انعقاد کیاگیا جس میں محکمہ زراعت توسیع کے افسر وں اور زرعی یونیورسٹی کے طلبا نے کسانوں کوزیادہ گندم اگانے بارے آگاہی دی۔

اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت توسیع و پرنسپل ایگریکلچر آفیسر اعظم مغل نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ملک میں زراعت کی ترقی اور کاشتکاروں کی خوشحالی کیلئے بھرپور اقدامات عمل میں لا رہی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ کاشتکار بھائی حکومت کی طرف سے جاری سکیموں سے بھرپور استفادہ اٹھائیں ۔کاشتکاری کے جدید اصول اپنا کر فصلوں کی پیداوار میں اضافہ کرکے ملک کو زراعت میں خود کفیل بنانے میں مدد کریں ۔

