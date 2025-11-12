صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ: 2 سرکاری سکولوں سے پنکھے ، موٹر اور دیگر سامان چوری

  • گوجرانوالہ
ترگا کے شبیراحمد کے گھر کی سیف الماری سے 3تولے طلائی زیورات چوری ہوگئے

ڈسکہ ،ہیڈبمبانوالہ (نمائندہ دنیا ،نامہ نگار ) چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں متعدد شہری لٹ گئے ۔جامکے چیمہ کے محمدکاشف شہزاد کے گھرکی الماری کاتالا توڑ کر 50ہزارروپے اور ایک تولہ طلائی زیوارات چوری کرلئے گئے ، ترگا کے شبیراحمد کے گھر کی سیف الماری سے 3تولے طلائی زیورات چوری ہوگئے ، بھولا موسیٰ کے عباس علی کے چچا کے گھرسے 50ہزارروپے ، طلائی زیورات 2تولے ،2موبائل فون اورگھریلو سامان چوری کر لیا گیا ۔

ماڈل ٹاؤن میں مہران علی کے ٹی سٹال پر دونامعلوم افراد آئے اور اسلحہ کے زور پر 35ہزارروپے اور موبائل فون چھین کر لے گئے ، ترگا کے قریب ڈاکوئوں نے محمدارمان سے 15ہزارروپے ، اے ٹی ایم اور شناختی کارڈ چھین لیا، محلہ اسلام آباد میں محمداسحاق کے گھر سے 3 کمبل ، ڈنر سیٹ ودیگر سامان چوری کر لیا گیا ، گورنمنٹ بوائز پرائمری سکول سوہاوہ مرکز کی کھڑکی توڑ کر3 پنکھے ، ایگزاسٹ فین ودیگر سامان چوری، گورنمنٹ گرلز مڈل سکول ڈھولن سے گیٹ کا تالاتوڑ کر پنکھا، پانی والی موٹر، نلکے کی ہتھی چوری کر لی گئی ، ڈسکہ کچہری سے وقاص احمد ایڈووکیٹ کے دفتر سے چارجنگ پر لگا موبائل فون چوری ہو گیا ۔

