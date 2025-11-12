صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قصابوں کیساتھ گوشت کی قیمت صفائی کے حوالے سے ایس او پیز طے

  • گوجرانوالہ
قصابوں کیساتھ گوشت کی قیمت صفائی کے حوالے سے ایس او پیز طے

لدھیوالہ وڑائچ (نامہ نگار )اسسٹنٹ کمشنر صدر کی قصابوں کے ساتھ میٹنگ چھوٹے اور بڑے گوشت کی قیمت کا ازسرنو جائزہ لیا گیا دکانوں پر صفائی کے حوالے سے بھی ایس او پیز طے کئے گئے ۔

بتایا گیا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر صدر فیصل مجید نے چھوٹے اور بڑے گوشت کی قیمت کا ازسرنو جائزہ لینے کیلئے قصابوں کے ساتھ میٹنگ کی جس میں طے پایا کہ چھوٹا گوشت 1800روپے سے 2000روپے کلو جبکہ بڑا گوشت 800سے 1000روپے کلو تک فروخت کیا جائے گا قصابوں کی دکانوں پر صفائی کے حوالے سے روزانہ سپرے کرنے کو یقینی بنانے اور تصاویر بنا کر اسسٹنٹ کمشنر کے کو وٹس ایپ کرنے کی ہدایت بھی کی گئی۔

