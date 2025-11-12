کامونکے :ڈکیتی کی وارداتوں میں 6 افراد کو لوٹ لیا گیا
کامونکے (نامہ نگار )ڈکیتی کی وارداتوں میں 6 افراد کو لوٹ لیا گیا۔ محلہ رضا آباد کے رشید سے ایدھی روڈ پر دو ڈاکو 20 ہزارروپے اورموبائل فون چھین کر لے گئے ۔مختار کالونی کے ابو رحمن سے چوک غوثیہ میں موٹر سائیکل سوار ایک ڈاکو موبائل فون چھین کر فرار ہوگیا۔
حبیب پورہ کے محمد آصف اور اویس سے راجباہ روڈ پر دو ڈاکو مجموعی طور پر 40 ہزاروپے اور دو موبائل فون چھین کر لے گئے ۔قلعہ سوکھا سنگھ کے بلال حسین سے دو ڈاکو نانگرے بھٹی کے قریب 35 ہزارروپے اور دو موبائل فون چھین کر لے گئے ۔ کوٹلی مانو سندھو کے شمیر الدین سے جی ٹی روڈ موڑ ایمن آباد کے قریب موٹر سائیکل سوار ایک ڈاکو موبائل فون چھین کر لے گیا۔