مرالی والہ کے قریب ڈاکوئوں نے 2 افراد سے رقم ، فون چھین لئے

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی(نامہ نگار )مرالی والہ کے قریب موٹر سائیکل سواردو ڈاکوؤں نے قاسم،شازل سے دو لاکھ20ہزار روپے ،3 موبائل فون چھین لئے ،مہار قبرستان کے قریب دو ڈاکوؤں نے آصف پاشاسے 47ہزار روپے ، موبائل فون چھین لئے ،ڈیرہ سرگودھیاں سے نیامت علی کا 80ہزار روپے مالیتی گڈھا چوری ہوگیا،خواصرہ میں صدام حسین کا موبائل چوری ہوگیا ۔

