کامونکے :زمین فروخت کا جھانسہ دیکر لاکھوں روپے ہتھیالئے
کامونکے (نامہ نگار)دو نوسر بازوں نے زمین فروخت کرنے کا جھانسہ دیکر ایک شخص سے لاکھوں روپے ہتھیالئے ۔بتایا گیا ہے کہ محمد شعیب اور صدام حسین نے سولہ لاکھ روپے لیکر لاہور کے عادل ملک کو موضع گونا عور میں زمین فروخت کی۔شک گزرنے پر عادل ملک نے تحقیقات کی تو معلوم کہ دستاویزات جعلی ہیں۔واہنڈو پولیس نے مقدمہ درج کرلیا ۔
