کامونکے :نامعلوم افراد نے کمسن بچی کی طلائی بالیاں اتار لیں

  گوجرانوالہ
کامونکے :نامعلوم افراد نے کمسن بچی کی طلائی بالیاں اتار لیں

کامونکے (نامہ نگار ) نامعلوم افراد نے کمسن بچی کی طلائی بالیاں اُتار لیں۔گزشتہ روز بلال پارک کے ذیشان کی بھتیجی عائرہ فاطمہ گلی میں کھیل رہی تھی کہ نامعلوم افراد نے بچی کے کانوں سے طلائی بالیاں اُتار لیں اور فرار ہوگئے ۔سٹی پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

