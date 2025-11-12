صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضیغما گینگ گرفتار ،7 موٹر سائیکل رکشہ ، لاکھوں روپے برآ مد

ضیغما گینگ گرفتار ،7 موٹر سائیکل رکشہ ، لاکھوں روپے برآ مد

گجرات (نامہ نگار )تھانہ صدر لالہ موسیٰ پولیس نے 5 رکنی ضیغما گینگ کو گرفتارکر کے 7 موٹرسائیکل،ایک رکشہ،موبائل فون،3لاکھ20 ہزار روپے اور 5 پستول برآ مد کرلئے ۔ایس ایچ او فہدالرحمن نے ٹیم کے ہمراہ کارروائی کی ، ملزموں میں سرغنہ ضیغم عباس عرف ضیغما سکنہ چیرانوالی ، علی عباس سکنہ ترکھا ،خاور ، سجاول سکنہ ہنجرا اورزین سکنہ لنڈ پور گجرات شامل ہیں۔

