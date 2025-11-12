صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صوبائی وزیر شافع حسین سے سٹی صدر مسلم لیگ گجرات علی ابرارجوڑا کی ملاقات

  • گوجرانوالہ
صوبائی وزیر شافع حسین سے سٹی صدر مسلم لیگ گجرات علی ابرارجوڑا کی ملاقات

گجرات (سٹی رپورٹر،نامہ نگار )پاکستان مسلم لیگ پنجاب کے جنرل سیکرٹری،صوبائی وزیر شافع حسین سے سٹی صدرمسلم لیگ علی ابرارجوڑا کی اہم ملاقات ہوئی، شہری مسائل،سیوریج پلان، بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے تیاریوں کاجائزہ سمیت دیگراہم امور پر تبادلہ خیالات کیاگیا،

علی ابرارجوڑا نے شافع حسین کو گجرات شہرسمیت پی پی31میں جاری ترقیاتی کاموں پر بریفنگ دی ۔صوبائی وزیر نے کہاکہ علی ابرارجوڑا میرا کٹھن وقت کاساتھی، ایسے قابل اعتماد ساتھی پارٹی کا اثاثہ جنہیں کبھی نظراندازنہیں کیاجائے گا۔ شافع حسین نے کہاکہ گجرات میں سیوریج منصوبوں کے لئے 26ارب روپے کے فنڈزمنظورہوچکے جن پرجلد کام کاآغازہوجائے گا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
ضمانت تو ہمیں بھی درکار ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کابل سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آئین کھڑا منہ تک رہا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
27ویں ترمیم کے نشتر
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
معاشی استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر