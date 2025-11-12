صوبائی وزیر شافع حسین سے سٹی صدر مسلم لیگ گجرات علی ابرارجوڑا کی ملاقات
گجرات (سٹی رپورٹر،نامہ نگار )پاکستان مسلم لیگ پنجاب کے جنرل سیکرٹری،صوبائی وزیر شافع حسین سے سٹی صدرمسلم لیگ علی ابرارجوڑا کی اہم ملاقات ہوئی، شہری مسائل،سیوریج پلان، بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے تیاریوں کاجائزہ سمیت دیگراہم امور پر تبادلہ خیالات کیاگیا،
علی ابرارجوڑا نے شافع حسین کو گجرات شہرسمیت پی پی31میں جاری ترقیاتی کاموں پر بریفنگ دی ۔صوبائی وزیر نے کہاکہ علی ابرارجوڑا میرا کٹھن وقت کاساتھی، ایسے قابل اعتماد ساتھی پارٹی کا اثاثہ جنہیں کبھی نظراندازنہیں کیاجائے گا۔ شافع حسین نے کہاکہ گجرات میں سیوریج منصوبوں کے لئے 26ارب روپے کے فنڈزمنظورہوچکے جن پرجلد کام کاآغازہوجائے گا ۔