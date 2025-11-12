کچھ لوگوں کواستثنیٰ ملنا درست نہیں:ڈاکٹر طارق سلیم
مینار پاکستان پر اجتماع دنیا کی حالیہ سیاسی تحریکوں کا سب سے بڑا اجتماع ہوگا
گجرات (نامہ نگار،سٹی رپورٹر)جماعت اسلامی پنجاب کے امیرڈاکٹرطارق سلیم نے صحافیوں سے گفتگوکرتے ہوئے کہا ہے کہ 27ویں ترمیم میں کچھ لوگوں کواستثنیٰ ملنا کسی اعتبار سے درست نہیں ،نبی آخرالزمان خود کواحتساب کیلئے پیش کرسکتے ہیں حضرت علی شیرخدا قاضی کی عدالت میں پیش ہوسکتے ہیں تو کچھ لوگوں کواستثنیٰ ملنا سمجھ سے بالاتر ہے ، ڈاکٹرطارق سلیم نے کہاکہ مینار پاکستان پر ہونے والا اجتماع دنیا کی حالیہ سیاسی تحریکوں کا سب سے بڑا اجتماع ہوگا،
گریٹر اقبال پارک کے 339ایکڑمیں انسانوں کا سمندر نظر آئے گا۔انہو ں نے کہاکہ اجتماع کے موقع پر جماعت اسلامی نظام کی مکمل تبدیلی کیلئے منظم ملک گیر جدوجہد کا آغاز کرے گی، اجتماع عام میں اندرون اور بیرون ملک سے لاکھوں افراد شر یک ہوں گے ،انہوں نے کہاکہ جماعت اسلامی قوم کے سامنے تعلیم کے شعبہ میں بہتری، عدالتی اصلاحات کا مکمل ایجنڈا پیش کرے گی، اجتماع عام ملک میں معاشی،معاشرتی،تعلیمی و سیاسی شعبوں میں بڑی تبدیلیوں کا ذریعہ بنے گا۔