گجرات کی 32لاکھ آبادی کیلئے صرف 200ٹریفک وارڈن
18 سال سے کم عمر بچوں کو موٹر سائیکل اور گاڑی نہ چلانے دیں:ڈی ایس پی
گجرات(سٹی رپورٹر )پریس کلب میں‘‘ٹریفک مسائل پرسرکار اور شہریوں کی ذمہ داری ’’سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ڈی ایس پی ٹریفک ظہیرجنجوعہ نے کہاکہ گجرات کی 32لاکھ آبادی کیلئے صرف 200ٹریفک وارڈن ہیں یعنی 16ہزار لوگوں کیلئے صرف ایک ٹریفک وارڈن ،شہرکے ٹریفک اشاروں کیلئے بجٹ میں جب فنڈ مختص ہوئے تو اشارے فعال ہوجائیں گے ، انہوں نے کہاکہ گجرات کے رہائشیوں کی اکثریت بیرون ممالک روزگارکے سلسلہ میں مقیم ہے پیسے کی ریل پیل ہے والدین نے بچوں کو بے جاسہولیات فراہم کررکھی ہیں شہرمیں سکوٹی کلچر بھی عام ہوگیاہے ،
والدین بچوں کو 18 سال کی عمر سے پہلے موٹر سائیکل اور گاڑی چلانے کی اجازت نہ دیں،موٹرسائیکل سوارلائسنس حاصل کریں ہیلمٹ کے استعمال پرسختی سے پابندی کریں ۔ ایک سوال کے جواب میں ڈی ایس پی ٹریفک ظہیرجنجوعہ نے کہاکہ جی ٹی ایس چوک بند ہونے سے ٹریفک مسائل میں کمی واقع ہوئی ، اسی طرح ڈھکی چوک یوٹرن بندش کے باعث بھی ٹریفک روانی میں بہتری آئی ہے ٹریفک اہلکاروں کی کمی کے باوجود مسائل پرقابو پانے کے لئے ہمہ وقت کوشاں ہیں، انہوں نے کہاکہ موٹرسائیکل سواروں کابغیرہیلمٹ استعمال پردو ہزار روپے کاچالان کیاجارہاہے تو انہیں غربت وبیروگاری کارونارونے کے بجائے ہیلمٹ کے استعمال کویقینی بناناچاہیے ۔