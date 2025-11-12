صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے عالی :متعدد مقامات پر لنڈا بازار قائم ،قیمتوں میں اضافہ

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی :متعدد مقامات پر لنڈا بازار قائم ،قیمتوں میں اضافہ

گرم کپڑوں،رضائی،کمبل کی خریداری بڑھ گئی ، مہنگا ئی کے با عث دکاندار بھی پریشان

تتلے عالی(نامہ نگار )موسم تبدیل ہوتے ہی متعدد مقامات پر لنڈا بازار سج گئے ،قیمتوں میں اضافہ،گرم کپڑوں،رضائی،کمبل کی خریداری بڑھ گئی ۔تفصیلات کے مطابق ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے تتلے عالی اور نواحی علاقوں میں سردی میں اضافہ ہوتے ہی درجنوں مقامات پر لنڈا بازر سج گئے ہیں،گرم ملبوسات مہنگے ہونے کی وجہ سے دکاندار اور گاہک پریشان ہیں اس کے باوجود اوپن مارکیٹوں، لنڈا بازاروں میں گرم ملبوسات کے علاوہ رضائیوں، کمبل کی خریداری بڑھ گئی ہے بلکہ پرانی رضائیوں کو نئے سرے سے بھرنے کیلئے روئی نکال کر مشینوں پر بھجوا ئی جا رہی ہے ،تتلے عالی اور نواحی علاقوں میں بنی بنائی نئی رضائیوں کے علاوہ لنڈا بازاروں سے بھی پرانی رضائیوں کی خریداری بڑھ گئی۔

