ایپلٹ ٹربیونلز کے عملے کی ہڑتال گوجرانوالہ چیمبر کا اظہار تشویش

  • گوجرانوالہ
ایپلٹ ٹربیونلز کے عملے کی ہڑتال گوجرانوالہ چیمبر کا اظہار تشویش

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے صدر علی ہمایوں بٹ نے وزارتِ قانون کی جانب سے عدالتی الاؤنس کے خاتمے کے بعد ایپلٹ ٹربیونل ان لینڈ ریونیو اور کسٹمز ایپلٹ ٹربیونل کے عملے کی جاری ہڑتال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے ۔

صدر علی ہمایوں بٹ نے کہا کہ ہڑتال کے باعث تمام اپیلیٹ کام مکمل طور پر معطل ہوچکا ہے ، ٹیکس اور کسٹمز سے متعلق ہزاروں اپیلیں زیرِ التوا ہونے کے باعث کاروباری برادری مشکلات سے دوچار ہے ۔ صدر جی سی سی آئی نے وزیراعظم اور وزارتِ قانون سے اپیل کی کہ مسئلے کا فوری نوٹس لیا جائے۔ اوربہترین ممکنہ طریقے سے ہڑتال کے معاملے کو حل کیا جائے تاکہ کاروباری طبقے کے مسائل میں کمی آسکے ۔ 

 

