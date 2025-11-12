میڈ اِن گوجرانوالہ ایکسپو 9 تا 11 اپر یل کراچی میں ہوگی
غیر ملکی خریداروں اور سرمایہ کاروں کے ساتھ روابط قائم ہونگے :علی ہمایوں
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر علی ہمایوں بٹ نے کہاہے کہ چیمبر میڈ اِن گوجرانوالہ ایکسپو 2026 کا انعقاد کراچی ایکسپوسنٹر میں 9 سے 11 اپریل تک کرے گا جس کا مقصد گوجرانوالہ میں تیار ہونے والی صنعتی، تجارتی اور برآمدی مصنوعات کو قومی و بین الاقوامی سطح پر متعارف کر انا اور ملکی معیشت میں گوجرانوالہ کے کردار کو مزید اجاگر کرنا ہے ۔صدر چیمبر علی ہمایوں بٹ نے کہا کہ گوجرانوالہ پاکستان کا انجینئر نگ ہب ہے جہاں پر 37 کلسٹرز،
آٹھ ہزار سے زائد SMEs سیکٹرز اور 13ہزار کاٹیج انڈسٹری کام کر رہی ہیں اور گوجرانوالہ کے کاریگر، صنعتکار اور تاجر اپنی محنت، معیار اور جدت کی بدولت عالمی سطح پر پہچانے جاتے ہیں۔ اس ایکسپو کے ذریعے نہ صرف گوجرانوالہ کی مصنوعات کو ملک بھر میں فروغ دیا جائے گا بلکہ غیر ملکی خریداروں اور سرمایہ کاروں کے ساتھ براہ راست روابط بھی قائم ہوں گے ، جو مستقبل میں برآمدات میں اضافے اور مقامی صنعتوں کی ترقی کا باعث بنے گا۔کراچی میں اس ایونٹ کا انعقاد اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ملکی اور غیر ملکی خریداروں تک گوجرانوالہ کی مصنوعات کو براہ راست متعارف کرایا جا سکے ۔