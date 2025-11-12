صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمشنر کا تعلیمی بورڈ دفتر کا دورہ،شہریوں کے مسائل سنے ، حل کی یقین دہانی

  • گوجرانوالہ
کمشنر کا تعلیمی بورڈ دفتر کا دورہ،شہریوں کے مسائل سنے ، حل کی یقین دہانی

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر )کمشنر گوجرانوالہ ڈویژن /چیئرمین تعلیمی بورڈ نوید حیدر شیرازی نے تعلیمی بورڈ آفس کا دورہ کیااور شہریوں کے مسائل سنے اور فوری حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔کمشنر نے کہا کہ عوام کے مسائل کا حل اور انتظامی اصلاحات ترجیح ہیں۔ کمشنر نے بورڈ آفس کے افسر وں کو ہدایت دی کہ۔۔۔

وہ عوامی مسائل کو فوری طور پر حل کریں اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اس موقع پر سیکرٹری بورڈ پروفیسر رشید احمد بھٹی اور آڈٹ آفیسر ضیا المرتضیٰ بھی موجود تھے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
ضمانت تو ہمیں بھی درکار ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کابل سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آئین کھڑا منہ تک رہا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
27ویں ترمیم کے نشتر
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
معاشی استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر