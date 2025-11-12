کمشنر کا تعلیمی بورڈ دفتر کا دورہ،شہریوں کے مسائل سنے ، حل کی یقین دہانی
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر )کمشنر گوجرانوالہ ڈویژن /چیئرمین تعلیمی بورڈ نوید حیدر شیرازی نے تعلیمی بورڈ آفس کا دورہ کیااور شہریوں کے مسائل سنے اور فوری حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔کمشنر نے کہا کہ عوام کے مسائل کا حل اور انتظامی اصلاحات ترجیح ہیں۔ کمشنر نے بورڈ آفس کے افسر وں کو ہدایت دی کہ۔۔۔
وہ عوامی مسائل کو فوری طور پر حل کریں اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اس موقع پر سیکرٹری بورڈ پروفیسر رشید احمد بھٹی اور آڈٹ آفیسر ضیا المرتضیٰ بھی موجود تھے ۔