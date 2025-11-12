ڈی سی کی نکاسیِ آب کے مسائل کو حل کرنے کی ہدایت
ریلوے حکام سٹیشن کی خستہ حالی بہتر بنانے کیلئے فوری اقدامات کریں :نوید احمد
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)عوام کو بہتر بلدیاتی سہولیات فراہم کرنے کے سلسلے میں ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے اندرونِ شہر، شیخوپورہ روڈ، بنک روڈ، مسلم روڈ، فوڈ سٹریٹ اور ملحقہ گلیوں و بازاروں کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران تجاوزات، صفائی ستھرائی، نکاسیِ آب اور سڑکوں کی مرمت سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا۔ڈپٹی کمشنر نے موقع پر موجود متعلقہ محکموں کے افسر وں کو ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ عوام کو بہتر سہولیات کی فراہمی وزیرِ اعلیٰ مریم نواز شریف کا ویژن اور ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے ۔
انہوں نے نکاسیِ آب کے مسائل کو فوری حل کرنے اور سڑکوں کی مرمت کے کاموں کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔بعد ازاں ڈپٹی کمشنر نے سیالکوٹی گیٹ سے شیرانوالہ باغ، ریلوے لائن اور جی ٹی روڈ تک کا بھی دورہ کیا اور تجاوزات، صفائی ستھرائی اور ریڑھی بازار کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر پیرا فورس اور میونسپل کارپوریشن حکام کو تجاوزات کے خاتمے کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ہدایت کی گئی۔ڈپٹی کمشنر نے ریلوے سٹیشن کا بھی دورہ کیا اور ریلوے حکام کو سٹیشن کی خستہ حالی بہتر بنانے کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت دی۔انہوں نے کہا کہ اگر اگلے 48 گھنٹوں میں صورتحال بہتر نہ ہوئی تو معاملہ ریلوے کے اعلیٰ حکام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔