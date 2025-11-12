پی ایم اے گوجرانوالہ کے انتخابات 30 دسمبر کو ہونگے
ہمیشہ کی طرح انتخابات کے عمل میں شفافیت کو یقینی بنایا جائیگا:ڈاکٹر مدثر رسول
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)پی ایم اے گوجرانوالہ کے انتخابات 30 دسمبر کو ہونگے ۔گزشتہ روز پی ایم اے گوجرانوالہ کی ایگزیکٹو باڈی کا اجلاس پی ایم اے ہاؤس میں منعقد ہوا جس میں سینئر اور جونیئر ڈاکٹرز نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ صدر ڈاکٹر مدثر رسول نے صدارت کی۔ ڈاکٹر ابرار کلیم خواجہ، ڈاکٹر مشتاق حسین صابر اور ڈاکٹر عدنان یوسف سمیت اس اجلاس میں موجود تمام شرکا نے صدر و کابینہ کی دوسالہ کارکردگی کو خراج تحسین پیش کیا اور آنے والے آفس ہولڈرز کیلئے اس دور کو مشعل راہ قرار دیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ حق رائے دہی کے اہل ممبرز کی لسٹ کا اجرا 2 دسمبر کو ہو گا-
کابینہ و ایگزیکٹوز کیلئے امیدوار وں کے کاغذات نامزدگی کی آخری تاریخ 16 دسمبر ہو گی ۔ الیکشن کمشنر کیلئے ڈاکٹر عارف جمال کے نام پر اتفاق کیا گیا۔میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر مدثر رسول نے کہا کہ یہ دوسالہ انتخابات پی ایم اے گوجرانوالہ کی درخشندہ جمہوری روایات کا تسلسل ہے جس کے نتیجے میں ایک نئی فعال کابینہ نئے عزم کے ساتھ میدان عمل میں اترتی ہے اور ڈاکٹر کمیونٹی کے حقوق کے تحفظ کیلئے مصروف کار ہو جاتی ہے ۔ جنرل سیکرٹری ڈاکٹر حافظ وقار باجوہ نے کہا کہ ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی انتخابات کے عمل میں شفافیت کو یقینی بنایا جائیگا۔ تاکہ کمیونٹی کی نمائندگی صحیح افراد کے ہاتھوں میں دی جا سکے جو کمیونٹی کے وقار میں اضافہ کیلئے سر توڑ جدوجہد کریں۔