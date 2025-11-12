کامونکے :گھریلو نا چاقی پرسسرالیوں کا 2 بہوئوں پر تشدد
کامونکے (نامہ نگار)گھریلو ناچاقی پر شوہروں اور سسرالیوں نے دو بہنوں کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ۔نواحی گاؤں اکبر گھنوکی کے عبدالرحمن کی بہنوں نورین اور مبین کی شادیاں موضع منج پور کے دو بھائیوں عرفان اور عمران سے ہوئی۔گزشتہ روز گھریلو ناچاقی پر دونوں خواتین پر اُنکے شوہروں، جیٹھ افتخار اور سلطان نے بدترین تشدد کیا۔واہنڈو پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔
