تمام جاری منصوبے مقررہ وقت میں مکمل کیے جائیں:ڈی جی واسا
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر )ڈی جی واساپنجاب طیب فرید نے واسا گوجرانوالہ کا دورہ کیا۔ ا یم ڈی واسا گوجرانوالہ اکرام اللہ نے مختلف امور، جاری منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ سیوریج نظام، فراہمی آب اور ریکوری سے آگاہ کیا۔ڈی جی نے ہدایت کی کہ عوام کو بہتر سہولیات فراہمی کیلئے جاری منصوبے مقررہ وقت میں مکمل کیے جائیں۔
