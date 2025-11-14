زیادہ گندم اگاؤ سیمینار،واک شو
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)محکمہ زراعت توسیع گوجرانوا لہ اور زرعی یونیورسٹی کے اشتراک سے زیادہ گندم اگاؤ مہم کے تحت کوٹ شیرا میں ڈیرہ سابق یو سی چیئر مین آصف چوہان میں آگاہی سیمینار /واک شو کا انعقاد کیاگیا ۔اسسٹنٹ ڈائریکٹر اعظم مغل نے کہا کاکسان کاشتکاری کے جدید اصول اپنا کر فصلوں کی پیداوار بڑھائیں۔
محکمہ زراعت توسیع گوجرانوا لہ اور زرعی یونیورسٹی کے اشتراک سے زیادہ گندم اگاؤ مہم کے تحت کوٹ شیرا میں ڈیرہ سابق یو سی چیئر مین آصف چوہان میں آگاہی سیمینار /واک شو کا انعقاد کیاگیا ۔اسسٹنٹ ڈائریکٹر اعظم مغل نے کہا کاکسان کاشتکاری کے جدید اصول اپنا کر فصلوں کی پیداوار بڑھائیں۔