مسجد کمیٹی کا اجلاس، 20نئے کیسز کی منظوری دی گئی

  • گوجرانوالہ
مسجد کمیٹی کا اجلاس، 20نئے کیسز کی منظوری دی گئی

ایڈیشنل ڈی سی کی زیرصدارت قانونی تقاضے مکمل کرنے پر این او سی منظور

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر (جنرل)فیصل سلطان کی زیر صدارت مسجد کمیٹی کا اجلاس ہوا، 20نئے کیسز کی منظوری دیدی گئی، قانونی تقاضے مکمل کرنے پر اور اتفاق رائے سے مساجد عبادت گاہوں کو این او سی کے اجراکی منظوری دی گئی۔اجلاس میں ممبران ضلعی مساجد کمیٹی سعید صدیقی ، یوسف کھوکھر، بابر رضوان باجوہ، علی رضا رضوی ، جواد قاسمی،ضیاالمرتضی چشتی اور تمام متعلقہ محکموں کے افسر موجود تھے ۔

فیصل سلطان نے خطاب میں کہا تمام مکاتب فکر کے علما مساجد و مدارس سے امن و بھائی چارے کے پیغام کو مزید وسعت دیں تا کہ ملک و معاشرے میں امن و امان مزید مضبوط بنایا جاسکے ،مساجد اور عبادت گاہوں سے رواداری اور بھائی چارے کا درس عام کیاجائے ۔علما اور ممبران مسجد کمیٹی نے مساجد اور عبادت گاہوں کو این او سی اجراکو سراہتے کہا کہ اس اقدام سے جہاں نئی مساجد اور عبادت گاہوں کی تعمیر جلد مکمل ہو گا وہاں ناجائز تعمیرات اور نقص امن کا سبب بننے والے عناصر کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ 

