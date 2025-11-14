گیس ریفلنگ پر2دکانیں سیل 3گاڑیاں تھانے میں بند
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ کمشنر نوشہرہ ورکاں سعدیہ جمال نے کارروائی کرتے ہوئے غیر قانونی گیس ریفلنگ کرنے پردو دکانوں کو سیل کر دیا ۔اس موقع پر انہوں نے کہا شہری اپنی اور دوسروں کی جان و مال کی حفاظت کیلئے ایسے مقامات کی نشاندہی کریں جہاں گیس ریفلنگ کا غیر قانونی کاروبار جاری ہے تاکہ فوری کارروائی کی جا سکے ۔
