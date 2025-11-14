صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سابق وفاقی وزیر قمر زمان کائرہ کی خوشدامن انتقال کرگئیں

  • گوجرانوالہ
سابق وفاقی وزیر قمر زمان کائرہ کی خوشدامن انتقال کرگئیں

لالہ موسیٰ(نمائندہ دنیا)سینئر راہنما پیپلز پارٹی و سابق وفاقی وزیر قمر زمان کائرہ کی خوشدامن ،صدر پیپلز پارٹی ضلع گجرات ضیا محی الدین، رضا محی الدین اور شہزاد محی الدین کی والدہ انتقال کر گئیں۔ مرحومہ کی نمازِ جنازہ نواحی گاؤں حقیقہ چاڑانوالہ میں ادا کی گئی۔

سپیکر آزاد جمو کشمیر اسمبلی لطیف اکبر،سابق وزیر خزانہ پنجاب تنویر اشرف کائرہ، سینئرضلعی رہنما پیپلزپارٹی طاہرزمان کائرہ ،سابق چیئرمین بلدیہ لالہ موسیٰ ندیم اصغر کائرہ، سابق چیئرمین بیت المال زمرد خان و دیگر شخصیات نے شرکت کی ۔چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو ،سیکرٹری جنرل نیئر حسین بخاری،مرکزی سیکرٹری اطلاعات ندیم افضل چن ودیگر نے اپنے تعزیتی پیغامات میں قمر زمان کائرہ کی خوشدامن اورضیا محی الدین کی والدہ کی وفات پر اظہار تعزیت کیاہے ۔

