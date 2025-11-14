مختلف اداروں کے اشتراک سے تحفظ صارف آگاہی سیمینار
معاونِ خصوصی وزیراعلیٰ، کمشنر،ڈی سی نے صارفین کے حقوق پر آگاہی دی
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)پنجاب کنزیومر پروٹیکشن کونسل محکمہ پرائس کنٹرول، ضلعی انتظامیہ گوجرانوالہ اور گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے اشتراک سے تحفظ صارف آگاہی سیمینار کا انعقاد۔مہمان خصوصی معاونِ خصوصی وزیرِاعلیٰ برائے پرائس ٹاسک فورس سلمیٰ بٹ تھیں۔ کمشنر گوجرانوالہ ڈویژن نوید حیدر شیرازی، ڈپٹی کمشنر نوید احمد، ڈی جی اشیائے ضروریہ و پرائس کنٹرول عمران قریشی، اراکین صوبائی اسمبلی عمر فاروق ڈار، قیصر اقبال سندھو، صدر گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس ہمایوں بٹ ودیگرافسروں اورشہریوں نے شرکت کی ۔سلمیٰ بٹ نے خطاب کرتے کہا صارفین کو سستی اور معیاری مصنوعات فراہمی کیلئے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں،وارنٹی اور گارنٹی والی مصنوعات کو فروغ دیا جائے ۔
دو ماہ میں کالے چنے 38اور بیسن میں34روپے کلو کمی ہوئی ہے ۔ رمضان بازاروں کی تیاری جاری ہے ،متوسط طبقے کو ریلیف دینے کیلئے اقدامات اٹھائے جارہے ہیں۔ کمشنر نوید حیدر شیرازی نے کہا ضلعی انتظامیہ نے صارفین کے حقوق کے تحفظ کیلئے بہت زیادہ کام کیا ہے ۔ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد نے کہا ہم ہر صورت پر صارفین کے حقوق کا تحفظ کرینگے ،ناقص مصنوعات ور خدمات فراہم کرنیوالے اداروں اور کمپنیوں کو اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا۔ عمران قریشی نے کہا کنزیومر ایپ کے ذریعے صارفین اپنی شکایات درج کروا سکیں گے ۔