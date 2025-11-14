صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گیس کی لوڈشیڈنگ ایل پی جی 290روپے کلو ملنے لگی

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی(نامہ نگار)گیس کی لوڈشیڈنگ تنوروں اور ہوٹلوں پر رش بڑھ گیا،ایل پی جی 280 سے 290روپے کلو ملنے لگی۔ موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی تتلے عالی اور اسکے نواحی 150کے قریب دیہاتوں میں گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ سے گھروں میں ناشتہ،چائے ،کھانا تیار کرنا محال ہو گیا ،ہوٹلوں اور تنوروں پر کھانا،روٹی،نان خریدنے والوں کا رش بڑھ گیاجہاں ایل پی جی سلنڈرزکا استعمال کیا جا رہا جو اوپن مارکیٹ میں 290روپے کلو تک فروخت کی جا رہی ہے ۔اہل علاقہ نے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔

