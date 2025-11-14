میاں بیوی نے فائر مار کر ایک شخص کو زخمی کردیا
ستراہ(نامہ نگار)میاں بیوی نے فائر مار کر ایک شخص کو زخمی کردیا ۔تفصیلات کے مطابق تھانہ ستراہ کے علاقہ چھانگا کا عنصر اویس اپنے گھر سویا ہوا تھا کہ ملزم نثار اور اسکی بیوی اقرا مسلح پسٹل آگئے اور چھاتی پر فائر کیا جس سے وہ زخمی ہو گیا ملزم جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے ہو ئے فرار ہو گئے تھانہ ستراہ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ۔
میاں بیوی نے فائر مار کر ایک شخص کو زخمی کردیا ۔تفصیلات کے مطابق تھانہ ستراہ کے علاقہ چھانگا کا عنصر اویس اپنے گھر سویا ہوا تھا کہ ملزم نثار اور اسکی بیوی اقرا مسلح پسٹل آگئے اور چھاتی پر فائر کیا جس سے وہ زخمی ہو گیا ملزم جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے ہو ئے فرار ہو گئے تھانہ ستراہ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ۔