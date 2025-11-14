صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میاں بیوی نے فائر مار کر ایک شخص کو زخمی کردیا

  • گوجرانوالہ
میاں بیوی نے فائر مار کر ایک شخص کو زخمی کردیا

ستراہ(نامہ نگار)میاں بیوی نے فائر مار کر ایک شخص کو زخمی کردیا ۔تفصیلات کے مطابق تھانہ ستراہ کے علاقہ چھانگا کا عنصر اویس اپنے گھر سویا ہوا تھا کہ ملزم نثار اور اسکی بیوی اقرا مسلح پسٹل آگئے اور چھاتی پر فائر کیا جس سے وہ زخمی ہو گیا ملزم جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے ہو ئے فرار ہو گئے تھانہ ستراہ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ۔

میاں بیوی نے فائر مار کر ایک شخص کو زخمی کردیا ۔تفصیلات کے مطابق تھانہ ستراہ کے علاقہ چھانگا کا عنصر اویس اپنے گھر سویا ہوا تھا کہ ملزم نثار اور اسکی بیوی اقرا مسلح پسٹل آگئے اور چھاتی پر فائر کیا جس سے وہ زخمی ہو گیا ملزم جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے ہو ئے فرار ہو گئے تھانہ ستراہ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نظریۂ ضرورت سے زمینی حقائق تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خزاں تو بے رنگ نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
الحاج اسلم گھمن ایڈووکیٹ کا درد
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آسٹریلیا اور انڈونیشیا کا نیا دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
عوام کی ضمانت ضبط رہے گی!
آصف عفان
امیر حمزہ
عرفان‘ اگلا جہان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ