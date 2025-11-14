گجرات پریس کلب میں ٹریفک مسائل پر سیمینار
گجرات(سٹی رپورٹر)گجرات پریس کلب میں ٹریفک مسائل پرسرکار اور شہریوں کی ذمہ داری سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ممتازٹرانسپورٹرز سید حسن شاہ نے کہا ہے کہ گجرات پریس کلب نے ہمیشہ معاشرتی فلاح وبہبو د اورتعمیروترقی میں اہم کردارادا کیا۔
ٹریفک قوانین پرسیمینار کرانے پرصدرپریس کلب عبدالستارمرزا اورانکی ٹیم کوخراج تحسین پیش کرتاہوں۔ ٹرانسپورٹ مالکان سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرتے ہیں مگربدلے میں ہمیں وہ سہولیات نہیں دی جارہی ہیں جسکے ہم حقدارہیں ۔ ٹریفک اہلکار جن گاڑیوں کے پاس لائسنس نہیں انکے خلاف سخت کارروائی کریں ۔