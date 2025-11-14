صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب متاثرہ کسانوں کوکھاد ‘بیج تقسیم

  • گوجرانوالہ
سیلاب متاثرہ کسانوں کوکھاد ‘بیج تقسیم

حافظ آباد(نمائندہ دُنیا)الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام سیلاب متاثرہ کسانوں اور زمیندارو ں میں 3کروڑ سے زائد مالیت کی کھاد بیج اور دیگر سامان تقسیم کرنے کے سلسلہ میں تقریب ہوئی ۔

اس موقع پر الخدمت فاؤنڈیشن کے مرکزی سیکرٹری جنرل وقاص انجم جعفری، وسطی پنجاب کے صدر اکرام الحق سبحانی‘ضلعی صدر الخدمت فاؤنڈیشن اظہر قیوم چیمہ و دیگر نے خطاب کرتے کہا الخدمت فاؤنڈیشن ابتک ضلع حافظ آباد کے متاثرین سیلاب میں 6کروڑ سے زائد کا سامان تقسیم کرچکی ہے ‘ مکمل بحالی تک خدمت کا یہ مشن جاری رکھے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نظریۂ ضرورت سے زمینی حقائق تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خزاں تو بے رنگ نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
الحاج اسلم گھمن ایڈووکیٹ کا درد
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آسٹریلیا اور انڈونیشیا کا نیا دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
عوام کی ضمانت ضبط رہے گی!
آصف عفان
امیر حمزہ
عرفان‘ اگلا جہان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ