سیلاب متاثرہ کسانوں کوکھاد ‘بیج تقسیم
حافظ آباد(نمائندہ دُنیا)الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام سیلاب متاثرہ کسانوں اور زمیندارو ں میں 3کروڑ سے زائد مالیت کی کھاد بیج اور دیگر سامان تقسیم کرنے کے سلسلہ میں تقریب ہوئی ۔
اس موقع پر الخدمت فاؤنڈیشن کے مرکزی سیکرٹری جنرل وقاص انجم جعفری، وسطی پنجاب کے صدر اکرام الحق سبحانی‘ضلعی صدر الخدمت فاؤنڈیشن اظہر قیوم چیمہ و دیگر نے خطاب کرتے کہا الخدمت فاؤنڈیشن ابتک ضلع حافظ آباد کے متاثرین سیلاب میں 6کروڑ سے زائد کا سامان تقسیم کرچکی ہے ‘ مکمل بحالی تک خدمت کا یہ مشن جاری رکھے گی۔