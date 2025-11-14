ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفس میں سلائی سنٹر کا افتتاح
مستحق خواتین کو کڑھائی سلائی سکھا کر روزگار کے قابل بنایا جائیگا،وقار چیمہ
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)مسلم لیگ (ن) کے رہنما وایم پی اے وقار چیمہ اور سابق چیئرمین بلدیہ بابو شعیب ادریس نے ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفس میں فاطمتہ الزہرہ سلائی سنٹر کا افتتاح کیا۔اس موقع پر سابق کونسلر شفیق نمبردار،اسسٹنٹ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر عبید رحمت،آرگنائزر گلناز بانو صدر لائن ویلفیئر سوسائٹی، عمران سنی کمبوہ،ابیحہ ودیگر موجود تھے ۔وقار چیمہ نے کہا غریب،بیوہ اور مستحق خواتین کو فاطمتہ الزہرہ سلائی سنٹر میں کڑھائی سلائی سکھا کر اپنا روزگار کمانے کے قابل بنایا جائیگا ،یہ پراجیکٹ علاقے میں خواتین کی معاشی مشکلات دور کرنے اور خواتین کو معاشرے میں اپنا معاشی کردار ادا کرنے میں بھرپور معاون ثابت ہوگا۔