صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جعلی کھاد کی 111بوریاں برآمد ، ایک شخص گرفتار

  • گوجرانوالہ
جعلی کھاد کی 111بوریاں برآمد ، ایک شخص گرفتار

گاؤں ساغر میں چھاپہ، حاجیوالہ اور کڑیانوالہ سے بھی جعلی کھاد ضبط

گجرات(سٹی رپورٹر)محکمہ زراعت کی بڑی کارروائی، جعلی کھاد کی 111بوریاں برآمد ، ایک شخص گرفتار کرلیا۔ ڈائریکٹر ایگریکلچر ایکسٹینشن ڈویژن گجرات عرفان اﷲ وڑائچ کی ہدایت پر گاؤں ساغر میں کھاد فروش کی دکان پر چھاپہ مارا گیا۔ دکان سے 86تھیلے جعلی ڈی اے پی اور 25 تھیلے جعلی بی او پی کھاد کے برآمد کیے گئے ۔موقع پر موجود ملزم کو حراست میں لے کرتھانہ ٹانڈہ میں درج کر لیا گیا۔ حاجیوالہ اور کڑیانوالہ میں بھی جعلی کھاد کی فروخت پر دو مقامات پر کارروائیاں کی گئیں۔ کھاد کے تجزیاتی نتائج میں DAPکھاد کو غیر معیاری اور جعلی ثابت ہونے پر باقی ماندہ مقدار موقع پر ہی ضبط کر لی گئی متعلقہ افراد کیخلاف ایف آئی آرز درج کروادی گئیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

غیر معیاری گیس سلنڈر نصب کرنے والے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا

بجلی چوری ،2 افراد کیخلاف مقدمات

بو گس چیک دینے پر مقد مہ

آتشبازی کا سامان لیجانے والا گرفتار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نظریۂ ضرورت سے زمینی حقائق تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خزاں تو بے رنگ نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
الحاج اسلم گھمن ایڈووکیٹ کا درد
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آسٹریلیا اور انڈونیشیا کا نیا دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
عوام کی ضمانت ضبط رہے گی!
آصف عفان
امیر حمزہ
عرفان‘ اگلا جہان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ