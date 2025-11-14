جعلی کھاد کی 111بوریاں برآمد ، ایک شخص گرفتار
گاؤں ساغر میں چھاپہ، حاجیوالہ اور کڑیانوالہ سے بھی جعلی کھاد ضبط
گجرات(سٹی رپورٹر)محکمہ زراعت کی بڑی کارروائی، جعلی کھاد کی 111بوریاں برآمد ، ایک شخص گرفتار کرلیا۔ ڈائریکٹر ایگریکلچر ایکسٹینشن ڈویژن گجرات عرفان اﷲ وڑائچ کی ہدایت پر گاؤں ساغر میں کھاد فروش کی دکان پر چھاپہ مارا گیا۔ دکان سے 86تھیلے جعلی ڈی اے پی اور 25 تھیلے جعلی بی او پی کھاد کے برآمد کیے گئے ۔موقع پر موجود ملزم کو حراست میں لے کرتھانہ ٹانڈہ میں درج کر لیا گیا۔ حاجیوالہ اور کڑیانوالہ میں بھی جعلی کھاد کی فروخت پر دو مقامات پر کارروائیاں کی گئیں۔ کھاد کے تجزیاتی نتائج میں DAPکھاد کو غیر معیاری اور جعلی ثابت ہونے پر باقی ماندہ مقدار موقع پر ہی ضبط کر لی گئی متعلقہ افراد کیخلاف ایف آئی آرز درج کروادی گئیں۔