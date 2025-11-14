2ہزار 816کلو ایکسپائر اشیا اور فنگس زدہ مربہ جات تلف
معاون خصوصی سلمیٰ بٹ کاگوجرانوالہ کادورہ ،اشیاکے نرخ بھی چیک کئے
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر،سٹاف رپورٹر ) معاو ن خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب سلمیٰ بٹ کا گوجرانوالہ کادورہ ،اشیاکے نرخ چیک کئے ۔ فوڈاتھارٹی کے ہمراہ گرینڈ آپریشن، 2ہزار 816کلو ایکسپائر اشیا اور فنگس زدہ مربہ جات تلف، جعلسازی پر 2مقد ما ت درج، 2 فوڈ پوائنٹس یونٹس بند، جرمانے عائد کردیئے ۔ کھیالی میں واقع اچار و مربہ یونٹ سے برآمد ایکسپائر آئل، نمک، املی آلوبخارے کا شربت، مکس اچار اور سویوں کو تلف کروایا گیا جبکہ سمال سٹیٹ نمبر3میں واقع یونٹ سے مضر صحت فنگس زدہ مربہ جات برآمد ہونے پر سخت ایکشن لیا گیا۔
اس موقع پر سلمیٰ بٹ نے کہا خوراک کے نام پر زہر بیچنے والوں کیخلاف سخت کارروائی کی جائیگی۔ سلمیٰ بٹ نے مختلف بازاروں اور مارکیٹوں کے دورہ پر اشیائے خورونوش کی قیمتوں اور معیار کا جائزہ لیا اورکہا ناجائز منافع خوری اور گرانفروشی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی ۔ انہوں نے چیانوالی ہل ریزارٹ جی ٹی روڈ اور نہر اپر چناب اورکینال ویو پارک کا بھی معائنہ کیا ۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد، اسسٹنٹ کمشنر سٹی اقرا مبین گوندل اور دیگر افسر ہمراہ تھے ۔