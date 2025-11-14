بیماریوں سے بچائو کیلئے پیدل چلنا معمول بنائیں :طبی ماہرین
سادہ غذا استعمال ،ورزش کی جائے :شوگر سے آگاہی واک کے موقع پر خطاب
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر )شوگر کے عالمی دن کے حوالے سے سوشل سکیورٹی ہسپتال میں آگاہی واک کی گئی ۔ اس موقع پر ایم ایس سوشل سکیورٹی ہسپتال ڈاکٹر علی افضل نے کہا ہے کہ شوگر کی بڑھتی ہوئی بیماری پر قابو پانے کیلئے ہمیں اپنی خوراک میں سادگی لانا ہوگی۔پاکستان میں ہر سال امراض کا بڑھنا تشویشناک ہے ،بیماریوں سے بچائو کیلئے پیدل چلنے کو معمول بنائیں ۔
اس موقع پر پی ایم اے کے جنرل سیکرٹری اور ماہر امراض شوگر ڈاکٹر وقار ظفر باجوہ نے کہا غذا میں سادگی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی زندگی میں معمول بنانا ہوگاکہ مخصوص اوقات میں ورزش کی جائے ۔ واک میں ڈاکٹر اختر ہنجرا، ڈاکٹر علی چیمہ، ڈاکٹر ثاقب اقبال،نرسنگ سسٹر عالیہ جبیں کے علاوہ سٹاف کی کثیر تعداد نے شرکت کی ۔ اس موقع پر مختلف میڈیکل کمپنیوں نے شہریوں کیلئے آگاہی کیمپ بھی لگا ئے ۔