صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیماریوں سے بچائو کیلئے پیدل چلنا معمول بنائیں :طبی ماہرین

  • گوجرانوالہ
بیماریوں سے بچائو کیلئے پیدل چلنا معمول بنائیں :طبی ماہرین

سادہ غذا استعمال ،ورزش کی جائے :شوگر سے آگاہی واک کے موقع پر خطاب

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر )شوگر کے عالمی دن کے حوالے سے سوشل سکیورٹی ہسپتال میں آگاہی واک کی گئی ۔ اس موقع پر ایم ایس سوشل سکیورٹی ہسپتال ڈاکٹر علی افضل نے کہا ہے کہ شوگر کی بڑھتی ہوئی بیماری پر قابو پانے کیلئے ہمیں اپنی خوراک میں سادگی لانا ہوگی۔پاکستان میں ہر سال امراض کا بڑھنا تشویشناک ہے ،بیماریوں سے بچائو کیلئے پیدل چلنے کو معمول بنائیں ۔

اس موقع پر پی ایم اے کے جنرل سیکرٹری اور ماہر امراض شوگر ڈاکٹر وقار ظفر باجوہ نے کہا غذا میں سادگی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی زندگی میں معمول بنانا ہوگاکہ مخصوص اوقات میں ورزش کی جائے ۔ واک میں ڈاکٹر اختر ہنجرا، ڈاکٹر علی چیمہ، ڈاکٹر ثاقب اقبال،نرسنگ سسٹر عالیہ جبیں کے علاوہ سٹاف کی کثیر تعداد نے شرکت کی ۔ اس موقع پر مختلف میڈیکل کمپنیوں نے شہریوں کیلئے آگاہی کیمپ بھی لگا ئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نظریۂ ضرورت سے زمینی حقائق تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خزاں تو بے رنگ نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
الحاج اسلم گھمن ایڈووکیٹ کا درد
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آسٹریلیا اور انڈونیشیا کا نیا دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
عوام کی ضمانت ضبط رہے گی!
آصف عفان
امیر حمزہ
عرفان‘ اگلا جہان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ