تیز رفتار کار کی ٹکرسے نوجوان موقع پر ہی جاں بحق
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا)وزیر آباد روڈ پر امتیاز مال کے قریب تیز رفتار کار ٹکر سے نوجوان موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ تیز رفتار ڈرائیور غفلت و لاپرواہی سے عظمت سعید سے ٹکرا گیا ۔ کار سمیت ڈرائیور موقع سے فرار ہوگیا،ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر ڈیڈ باڈی کو گورنمنٹ علامہ اقبال ٹیچنگ ہسپتال منتقل کر دیا۔
