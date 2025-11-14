صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تیز رفتار کار کی ٹکرسے نوجوان موقع پر ہی جاں بحق

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا)وزیر آباد روڈ پر امتیاز مال کے قریب تیز رفتار کار ٹکر سے نوجوان موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ تیز رفتار ڈرائیور غفلت و لاپرواہی سے عظمت سعید سے ٹکرا گیا ۔ کار سمیت ڈرائیور موقع سے فرار ہوگیا،ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر ڈیڈ باڈی کو گورنمنٹ علامہ اقبال ٹیچنگ ہسپتال منتقل کر دیا۔

