گرلز ہائی سکول میں ضلع بھر کے اساتذہ کیلئے تربیتی سیشن

  گوجرانوالہ
پروگرام کا مقصد ویمن ایمپاورمنٹ‘این ایس بی کا مؤثر استعمال کرنا، اقبال حیدر

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا)گورنمنٹ گرلز ہائی سکول نمبر ٹو نوشہرہ ورکاں میں سماجی تنظیم یوتھ ٹیوب کے زیرِ انتظام تربیتی سیشن ہوا ۔ضلع بھر سے منتخب 32 اساتذہ نے شرکت کی۔ یوتھ ٹیوب کے سی ای او اقبال حیدر بٹ، فوکل پرسن مزمل مجید اور انکی ٹیم نے شرکا کو تربیت دی۔ اقبال حیدر بٹ نے بتایا کہ اس پروگرام کا مقصد ویمن ایمپاورمنٹ، گرلز انرولمنٹ، سکول کونسل ممبرز کی شمولیت، اینجز بی ڈسٹری بیوشن اور این ایس بی کے مؤثر استعمال سے آگاہی دینا ہے ۔پروگرام کی بہتری کیلئے اساتذہ سے تجاویز بھی لی گئیں تاکہ آئندہ پروگراموں کو مزید مؤثر بنایا جا سکے ۔

یوتھ ٹیوب کے زیرِ اہتمام ’’ہورائزن پراجیکٹ‘‘کے تحت پنجاب بھر میں پنجاب فیمیل ہیڈ ٹیچرز نیٹ ورک تشکیل دیا گیا ہے جس میں ضلع گوجرانوالہ کی نمائندگی شگفتہ ترمذی ہیڈ مسٹریس گورنمنٹ گرلز ہائی سکول نمبر ٹو نوشہرہ ورکاں کر رہی ہیں۔ اقبال حیدر بٹ نے شگفتہ ترمذی کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے سی ای او ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی گوجرانوالہ ڈاکٹر عطیہ ارشد ملک کے تعاون پر شکریہ ادا کیا۔

