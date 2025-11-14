صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تنگ کرنے پرپیرا کے افسرکیخلاف کارروائی ہوگی‘عائشہ گوندل

  • گوجرانوالہ
تنگ کرنے پرپیرا کے افسرکیخلاف کارروائی ہوگی‘عائشہ گوندل

پیراکے قیام کامقصد بزنس کمیونٹی کو ہراساں کرنا نہیں ،قانون کی پاسداری کرائینگے

گجرات(سٹی رپورٹر) ایس ڈی آئی او پیرا فورس عائشہ گوندل نے گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں تاجر کمیونٹی کے ساتھ ملاقات کی اور اس موقع پر کہا پیراکے قیام کامقصدبزنس کمیونٹی کو ہراساں کرنا بالکل نہیں بلکہ یہ تو انتظامیہ اور بزنس کمیونٹی میں ایک پل کا کردار ادا کرنے کیلئے ہے ۔ میری حدود میں گجرات ہے اور تمام معاملات کیلئے سماعت کنندہ افسر اسسٹنٹ کمشنر گجرات ہیں جبکہ کھاریاں ، سرائے عالمگیر میں اسسٹنٹ کمشنر بطور سب ڈویڑنل انفورسنگ آفیسر بھی کام کر رہے ہیں اور سماعت کنندہ افسر ایڈیشنل ڈی سی جنرل ہیں۔ مختلف سوالات پر انہوں نے کہا اگر پیرا کا کوئی افسر آپ کو ناجائز تنگ کرتا ہے تو اس کیخلاف محکمانہ کارروائی ہوگی۔

ابھی ہم صفائی کے حوالے سے جرمانے نہیں کر رہے ۔ پہلے ہم تنبیہ کر تے ہیں اسکے بعد نوٹس جا ری اورپھر ایکشن لیا جاتا ہے ۔ انہوں نے کہا گجرات چیمبر کا کردار بہت اہم ہے ، چیمبر کی جانب سے ایک فوکل پرسن کا نام دیاجائے تاکہ بہتری کو آرڈینیشن ہوسکے۔اس موقع پر صدرگجرات چیمبر آف کامرس احمد حسن نے مہمانو ں کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ بزنس کمیونٹی کے تحفظات دور کئے جائیں گے اور بجائے ہراسمنٹ کے مکمل رہنمائی کی جائیگی ۔ پیرا کے قوانین کے نفاذ سے قبل ضروری ہے کہ کاروباری طبقے کو اعتماد میں لیا جائے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نظریۂ ضرورت سے زمینی حقائق تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خزاں تو بے رنگ نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
الحاج اسلم گھمن ایڈووکیٹ کا درد
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آسٹریلیا اور انڈونیشیا کا نیا دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
عوام کی ضمانت ضبط رہے گی!
آصف عفان
امیر حمزہ
عرفان‘ اگلا جہان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ