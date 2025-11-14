صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اے سی ڈسکہ کے چھاپے ،میرج ہالز،مارکیزکو3لاکھ کے جرمانے

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ،سیالکوٹ(نمائندگان دنیا)اسسٹنٹ کمشنر ڈسکہ سعدیہ جعفر نے ون ڈش کی خلاف ورزی پر 10میرج ہالز اور مارکیز پر 3لاکھ اور پانچ ہزار کے جرمانے کئے ۔انہوں نے ٹیم کے ہمراہ اچانک چھاپے مارے اور ون ڈش پالیسی کی خلاف ورزی کا جائزہ لیا۔

سعدیہ جعفر نے تین میرج ہالز اور مارکیز کو 50ہزار ، ایک میرج ہال اور ایک مارکی کو 30ہزار ، چار میرج ہالز اور مارکیز کو 20ہزار فی کس جبکہ موترہ میں ایک میرج ہال کو 15ہزار جرمانہ عائد کیا۔انہوں نے کہا ضلع بھر میں ون ڈش پالیسی پر عملدرآمد یقینی بنانے کیلئے ٹیمیں تشکیل دیدی گئی ہیں ۔

