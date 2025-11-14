صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ:نئے تعمیر جدید جوتا ساز کارخانے کا افتتاح

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ:نئے تعمیر جدید جوتا ساز کارخانے کا افتتاح

نیا یونٹ پاکستان کی بڑھتی صلاحیت ،عالمی معیارکی علامت ، لقمان اصغر

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ایشیا کے 7ممالک کے سفرا اور ہائی کمشنرز نے سیالکوٹ میں کوبیجا انڈسٹریز کے نئے تعمیر شدہ جدید جوتا ساز کارخانے کا افتتاح کر دیا۔وفد میں انڈونیشیا، ملائیشیا، تھائی لینڈ، ویتنام، فلپائن، میانمار اور برونائی دارالسلام کے سفیر شامل تھے ۔ وفد نے پاکستان کی بڑھتی فٹ ویئر اور سپورٹس مینوفیکچرنگ صنعت کو سراہا اور کوبیجا انڈسٹریز کی جدت، اعلیٰ معیار اور پائیدار صنعتی طریقوں پر تحسین کا اظہار کیا۔کوبیجا انڈسٹریز کے ڈائریکٹر لقمان اصغر گھمن نے اس موقع پر کہا کہ نیا صنعتی یونٹ پاکستان کی بڑھتی صنعتی صلاحیت اور عالمی معیار سے ہم آہنگی کی علامت ہے ۔کوبیجا انڈسٹریز دنیا بھر کے معروف بین الاقوامی برانڈز کو اعلیٰ معیار کے سپورٹس اور موٹربائیک ملبوسات کیساتھ ساتھ فٹ ویئر کی برآمد کرنیوالی نمایاں پاکستانی کمپنی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

کال کرنے کے بہانے نوسربازوں نے شہری کا موبائل فون ہتھیا لیا

بغیر لائسنس ڈرائیونگ کرنے والے شہری کو حوالات میں بند کر دیا

غیر معیاری گیس سلنڈر نصب کرنے والے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا

بجلی چوری ،2 افراد کیخلاف مقدمات

بو گس چیک دینے پر مقد مہ

آتشبازی کا سامان لیجانے والا گرفتار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نظریۂ ضرورت سے زمینی حقائق تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خزاں تو بے رنگ نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
الحاج اسلم گھمن ایڈووکیٹ کا درد
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آسٹریلیا اور انڈونیشیا کا نیا دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
عوام کی ضمانت ضبط رہے گی!
آصف عفان
امیر حمزہ
عرفان‘ اگلا جہان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ