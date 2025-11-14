سیالکوٹ:نئے تعمیر جدید جوتا ساز کارخانے کا افتتاح
نیا یونٹ پاکستان کی بڑھتی صلاحیت ،عالمی معیارکی علامت ، لقمان اصغر
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ایشیا کے 7ممالک کے سفرا اور ہائی کمشنرز نے سیالکوٹ میں کوبیجا انڈسٹریز کے نئے تعمیر شدہ جدید جوتا ساز کارخانے کا افتتاح کر دیا۔وفد میں انڈونیشیا، ملائیشیا، تھائی لینڈ، ویتنام، فلپائن، میانمار اور برونائی دارالسلام کے سفیر شامل تھے ۔ وفد نے پاکستان کی بڑھتی فٹ ویئر اور سپورٹس مینوفیکچرنگ صنعت کو سراہا اور کوبیجا انڈسٹریز کی جدت، اعلیٰ معیار اور پائیدار صنعتی طریقوں پر تحسین کا اظہار کیا۔کوبیجا انڈسٹریز کے ڈائریکٹر لقمان اصغر گھمن نے اس موقع پر کہا کہ نیا صنعتی یونٹ پاکستان کی بڑھتی صنعتی صلاحیت اور عالمی معیار سے ہم آہنگی کی علامت ہے ۔کوبیجا انڈسٹریز دنیا بھر کے معروف بین الاقوامی برانڈز کو اعلیٰ معیار کے سپورٹس اور موٹربائیک ملبوسات کیساتھ ساتھ فٹ ویئر کی برآمد کرنیوالی نمایاں پاکستانی کمپنی ہے ۔