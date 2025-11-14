صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رشوت لیکرپراپرٹی کی غیرقانونی منتقلی ،ٹائون کمیٹی کلرک پرمقدمہ

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)محکمہ اینٹی کرپشن نے شہری کی وراثتی پراپرٹی کی فرد دیگرافراد کے نام منتقل کرنے پر میونسپل ٹائون کمیٹی قلعہ دیدار سنگھ کے کلرک کیخلاف مقدمہ درج کرلیا ۔

قلعہ دیدار سنگھ کے رہائشی افضل ہنجرا نے محکمہ کودرخواست دی کہ اسکے مکان نمبر 1120کی مالک نانی اماں تھیں جنکی وفات پر کلرک سرفراز نے بھاری رشوت لے کر کاغذوں میں رد بدل کیا اور پراپرٹی دوسرے افراد عنایت بیگم،مقبول بیگم اور رسول بیگم کے نام منتقل کردی جس پر اینٹی کرپشن نے کلرک سرفراز سمیت دیگر کیخلاف مقدمہ درج کرلیا متاثرہ۔ افضل ہنجرا نے مطالبہ کیا کہ ملزم کو گرفتار کرکے سخت قانونی کارروائی کی جائے ۔

