ڈپٹی کمشنر شہر میں صفائی کی ناقص صورتحال پر برہم
تمام کوڑا پوائنٹس کلیئر اوراروپ نہر کاخستہ حال پل مرمت کرنیکاحکم
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر و چیئرمین جی ڈبلیو ایم سی نوید احمد نے علی الصبح تحصیل صدر کے علاقوں کوٹ شاہواں، شاہ کوٹ اور لمباں والی گاؤں کا دورہ کیا اورصفائی کی ناقص صورتحال پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے تمام کوڑا پوائنٹس فوری کلیئرکرنے کاحکم دیکر متعلقہ افسروں سے عملدرآمد رپورٹ طلب کرلی۔اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے کہا صفائی میں کسی غفلت برداشت نہیں کی جائیگی۔ تمام فیلڈ افسر اور عملہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔
بعد ازاں ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نے جناح انٹرچینج پنڈی بائی پاس کا دورہ کیا، پارک اور گرین بیلٹس کی بحالی و تزئین و آرائش کے کاموں، صفائی ودیگر امور کا جائزہ لیا،فلائی اوور سے متصل پیدل گزرنے کے پل کا بھی معائنہ کیا اور اطراف میں صفائی کا حکم دیا اورکہاشہر کے داخلی راستوں کو خوبصورت، سرسبز اور خوشنما بنایا جائے ۔ پارک کاتزئین و آرائش کا کام جلد مکمل کیا جائے ۔ ڈپٹی کمشنر نے اروپ نہر کا دورہ کیا اور خستہ حال پل کا بھی معائنہ کیا اورفوری مرمت کے احکامات جاری کرتے کہا متعلقہ محکمے کسی بھی ممکنہ حادثے سے بچاؤ کیلئے ہنگامی اقدامات کریں۔