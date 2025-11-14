محکمہ سپیشل ایجوکیشن کاڈویژنل سپورٹس گالا ، طلبہ کی شرکت
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر )محکمہ سپیشل ایجوکیشن گوجرانوالہ کے زیرِ اہتمام سالانہ ڈویژنل سپورٹس گالا تعلیمی بورڈ کے گراؤنڈ میں ہوا، خصوصی طلبہ نے اپنی صلاحیتوں اور عزم کا شاندار مظاہرہ کیا۔ ڈی ای او سپیشل ایجوکیشن اسداللہ، ڈپٹی ڈائریکٹر تعلقاتِ عامہ منور حسین، سابق ڈپٹی ڈائریکٹر سپیشل ایجوکیشن طارق نذیر ،ڈویژنل فوکل پرسن/کوآرڈینیٹر شفاعت نقوی، ڈوثرنل سپورٹس فوکل پرسن مہوش اعوان، ڈپٹی ڈویژنل سپورٹس فوکل پرسن ماریہ بٹ ، کوآرڈینیٹر کھیل سپیشل ایجوکیشن عرفان اور اساتذہ نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈویژن بھر کے خصوصی تعلیمی اداروں کے طلبہ نے ریس، کرکٹ،وہیل چیئر ز مقابلوں اور دیگر کھیلوں میں بھرپور حصہ لیا۔
تقریب کا افتتاح مہمان خصوصی سیکرٹری تعلیمی بورڈ گوجرانوالہ پروفیسر رشید بھٹی نے کیااو خطاب میں کہا خصوصی بچوں کی عمدہ پرفارمنسز یقیناً قابل مبارکباد ہے ۔ مشہور ماہر خصوصی تعلیم شہزاد بھٹہ نے بھی طلبہ و اساتذہ کی محنت کو سرہا۔ ڈی ای او اسپیشل ایجوکیشن اسداللہ اورڈپٹی ڈائریکٹر تعلقات عامہ منور حسین نے خطاب میں کہا خصوصی تعلیم کا مقصد صرف کتابی علم دینا نہیں بلکہ طلبہ کی پوشیدہ صلاحیتوں کو ابھارنا ہے تاکہ وہ معاشرے کے فعال اور باعزت شہری بن سکیں۔