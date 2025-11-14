دہشتگردی واقعات پر عدالتوں میں سکیورٹی مزید سخت
ضلع گوجرانوالہ ، سیالکوٹ کی عدالتوں میں سکیورٹی ہائی الرٹ ،پولیس افسروں کا انتظامات کا جائزہ ، تمام افراد اور گاڑیوں کی مکمل چیکنگ یقینی بنانے کی ہدایت
گوجرانوالہ‘سیالکوٹ (کرائم رپورٹر،نمائندہ دنیا ) دہشتگردی واقعات بڑھنے پر ضلع گوجرانوالہ اور سیالکوٹ کی عدالتو ں میں سکیورٹی انتظامات مزید سخت کر دئیے گئے ۔سٹی پولیس آفیسر ایازسلیم کاکہناہے حکومتِ پنجاب کے احکامات پرضلع بھر کی عدالتوں کے باہر اوراند رسکیورٹی ہائی الرٹ ہے ۔ عدالتوں میں غیر معمولی حفاظتی اقدامات کئے گئے ہیں۔پولیس کسی بھی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کیلئے الرٹ ہے ۔ داخلی و خارجی راستوں سمیت ناکہ بندی پوائنٹس پر سخت چیکنگ اور نگرانی جاری ہے ۔
سی پی او کی ہدایت پر ایس ایس پی آپریشنزغیوراحمد ، ایس پی سول لائن عمران خان اور ایس پی ہیڈکوارٹر سہیل فاضل نے گوجرانوالہ کی عدالتوں میں سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ عدالتی احاطوں، پارکنگ ایریاز ، داخلی و خارجی راستوں، واک تھرو گیٹس، چیکنگ پوائنٹس، سی سی ٹی وی کیمروں اور ڈیوٹی پر تعینات افسروں و اہلکاروں کی حاضری اور کارکردگی کاجائزہ لیا۔ سکیورٹی ٹیموں کو ہدایت کی گئی کہ چوکس رہیں اور مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھیں۔ عدالتوں میں آنے جانے والے تمام افراد اور گاڑیوں کی مکمل چیکنگ یقینی بنائی جائے ، مشکوک افراد یا سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھی جائے ۔ اس موقع پر عدالتوں کے اردگرد پٹرولنگ کے نظام اور سکیورٹی آلات کے مؤثر استعمال کو بھی چیک کیا گیا۔
ڈی پی اوسیالکوٹ فیصل شہزاد کی ہدایت پر سیشن کورٹ،سول کورٹس اور فیملی کورٹس کے سکیورٹی انتظامات مزید سخت کر دئیے گئے ۔ تمام عدالتوں کے داخلی وخارجی راستوں پر مامور پولیس افسروں و اہلکاروں کو ہائی الرٹ رہنے اور عدالتوں میں آنے والے افراد کو سخت چیکنگ کی ہدایت کی گئی ہے ۔ڈی پی اوفیصل شہزاد کاکہناہے کہا تمام عدالتوں کو فول پروف سکیورٹی دی جارہی ہے ۔