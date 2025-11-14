صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چند داقلعہ فلائی اوور کی خوبصورتی کیلئے1 کروڑ 40 لاکھ سے پلان پر عملدرآمد شروع

  • گوجرانوالہ
زیر تعمیر میگاپراجیکٹ کے نیچے گرین بیلٹ اورپھولوں کی تنصیب ہوگی، پی ایچ اے کو ٹاسک مل گیا، فلائی اوور کی خوبصورتی ، پلان کومقررہ مدت میں مکمل کرنے کیلئے ٹیمیں تشکیل :ایم ڈی نعمان حفیظ

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)گوجرانوالہ کے میگا پرا جیکٹ زیر تعمیر چند داقلعہ فلائی اوور کی خوبصورتی کیلئے پی ایچ اے کو ٹاسک سونپ دیا گیا۔ ایک کروڑ40 لاکھ روپے کی لاگت سے فلائی اوور کے نیچے گرین بیلٹ اور پھولوں کی تنصیب کی جائیگی، 88ہزار فٹ پر مشتمل رقبہ کی خوبصورتی کیلئے پلان پر عمل درآمد شروع کردیا گیا۔محکمہ ہائی ویز نے پی ایچ اے گوجرانوالہ کو لے آئوٹ پلان فراہم کردیا جس کو رواں ماہ مکمل کرنے کیلئے پی ایچ اے نے ہنگامی بنیادوں پر تعمیرومرمت کے کام کا آغاز کردیا ہے ۔

پی ایچ اے گوجرانوالہ کے منیجنگ ڈائریکٹر نعمان حفیظ کلیر نے بتایا کہ زیر تعمیر فلائی اوور کی خوبصورتی کیلئے بنائے گئے پنجاب حکومت کے پلان پر کام جاری ہے جس کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کیلئے ٹیمیں تشکیل دیدی گئی ہیں ، فلائی اوور کے نیچے اور یوٹرن پر گرین بیلٹ اور پھولوں کی تنصیب کیلئے خریداری کا عمل مکمل ہوچکاہے ۔انہوں نے کہا کہ فلائی اوور کے نیچے گرین بیلٹ اور پھولوں کی تنصیب کا کام جلد مکمل کرلیا جائیگا۔

 

