ڈی سی حافظ آ باد کی زیرصدارت کوآرڈنیشن کمیٹی کا اجلاس
حافظ آباد(نامہ نگار ، نمائندہ دُنیا )ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق کی زیرصدارت ڈسٹرکٹ کوآرڈنیشن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔
ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عاطف نذیر،ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل حمد اﷲ ‘اسسٹنٹ کمشنر نرجس خاتون جعفری سمیت ٹریفک پولیس، ٹرانسپور ٹ اتھارٹی، ریسکیو 1122، واپڈا، میونسپل کمیٹی، ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور دیگر ضلعی محکموں کے افسر وں نے شرکت کی ۔اجلاس میں مختلف محکموں کی مجموعی کارکردگی، صفائی ستھرائی، شجر کاری، حادثات کی روک تھام اور دیگر عوامی فلاحی اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق کاکہنا تھا کہ وزیراعلیٰ مریم نواز کے عوامی فلاحی اقدامات اور حکومت پنجاب کے دیگر احکامات کے مطابق امن و امان کے قیام، اداروں کی کارکردگی کو بہتر بنانے سمیت دیگر علاقائی تعمیر وترقی،فلاح و بہبود اور عوامی ریلیف کے کاموں پر خصوصی توجہ دی جاری ہے ۔ ٹریفک کے نظام کو بہتر بنانے ، حادثات کی روک تھام،ہیلمٹ کی پابندی کو یقینی بنایا جا رہا ہے اسی طرح ستھر اپنجاب پروگرام کے تحت ضلع بھر میں صفائی ستھرائی، تجاوزات کے خاتمہ، شجر کاری اور اہم عوامی مقامات کی تزئین و آرائش بھی کی جا رہی ہے ۔