چیئرپرسن وزیراعلیٰ انسپکشن و مانیٹرنگ کو ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )چیئرپرسن وزیراعلیٰ پنجاب انسپکشن، سرویلنس و مانیٹرنگ ڈائریکٹوریٹ بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤالدین نے کہا ہے کہ پنجاب بھر میں عوامی فلاحی منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے ۔
ان خیالات کا اظہار انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر آفس وزیرآباد میں پنجاب ڈویلپمنٹ پروگرام کے نمائندگان کے اجلاس کے بعد اخبار نویسوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ ڈپٹی پراجیکٹ ڈائریکٹر نے بابر علاؤالدین کو ورلڈ بینک کے تعاون سے وزیرآباد میں جاری منصوبے پر بریفنگ دی ۔