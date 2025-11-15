سوسائٹی آف سرجنز آف گوجرانوالہ کے زیر اہتمام انٹرنیشنل سرجیکل کانفرنس
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)سوسائٹی آف سرجنز آف پاکستان گوجرانوالہ کے زیر اہتمام دو روزہ انٹرنیشنل سرجیکل کانفرنس جینم کینسر ہسپتال میں جاری ہے ،کانفرنس کے افتتاحی روز پاکستان بھر سے آئے نامور پروفیسرصاحبان خصوصاً جنرل سرجنز اور آرتھوپیڈک سرجنزنے مقالہ جات پیش کئے ۔
کانفرنس کے دوسرے دن بریسٹ،اینڈو کرائن سرجری، یوروگائنی، ایڈوانس لیپروسکوپک سرجری، ہرنیا، ایڈوانس لیپروسکوپی اور اے آئی جیسے موضوعات پر مختلف سیشنز ہونگے ۔صدر سوسائٹی آف سرجنز گوجرانوالہ ڈاکٹر نعیم ملک کا کہنا تھا کہ اس کانفرنس کا مقصد دور جدید کے طبی میدان میں بدلتی ہوئی ٹیکنالوجی، ریسرچ اور جدید طریقہ علاج سے سرجنز کو روشناس کروانا ہے ۔