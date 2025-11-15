صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سوسائٹی آف سرجنز آف گوجرانوالہ کے زیر اہتمام انٹرنیشنل سرجیکل کانفرنس

  • گوجرانوالہ
سوسائٹی آف سرجنز آف گوجرانوالہ کے زیر اہتمام انٹرنیشنل سرجیکل کانفرنس

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)سوسائٹی آف سرجنز آف پاکستان گوجرانوالہ کے زیر اہتمام دو روزہ انٹرنیشنل سرجیکل کانفرنس جینم کینسر ہسپتال میں جاری ہے ،کانفرنس کے افتتاحی روز پاکستان بھر سے آئے نامور پروفیسرصاحبان خصوصاً جنرل سرجنز اور آرتھوپیڈک سرجنزنے مقالہ جات پیش کئے ۔

کانفرنس کے دوسرے دن بریسٹ،اینڈو کرائن سرجری، یوروگائنی، ایڈوانس لیپروسکوپک سرجری، ہرنیا، ایڈوانس لیپروسکوپی اور اے آئی جیسے موضوعات پر مختلف سیشنز ہونگے ۔صدر سوسائٹی آف سرجنز گوجرانوالہ ڈاکٹر نعیم ملک کا کہنا تھا کہ اس کانفرنس کا مقصد دور جدید کے طبی میدان میں بدلتی ہوئی ٹیکنالوجی، ریسرچ اور جدید طریقہ علاج سے سرجنز کو روشناس کروانا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

آٹھوں بازار وں کو وہیکل فری بنانے کا منصوبہ ردی کی ٹوکری کی نذر، ہر جگہ پارکنگ،ٹریفک جام

ای بز پورٹل پردرخواست،7 روز میں این او سی دینے کا حکم

چنیوٹ: مجیدہ میموریل ہسپتال میں 10 روزہ فری میڈیکل کیمپ اختتام پذیر

فیصل آباد ذیابیطس سینٹر کے زیر اہتمام آگاہی واک کا انعقاد

ڈی پی او چنیوٹ نے جامعہ مسجد گلزار مدینہ میں کھلی کچہری لگائی

فوڈ سیفٹی ٹیموں کی کارروائی، دودھ کی ناقص کوالٹی پر جرمانے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عرفان صدیقی: دو رویوں میں خطِ امتیاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کوئی بتلاؤکہ ہم بتلائیں کیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
عرفان صدیقی سفرِ آخرت پر روانہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ناقابلِ اعتبار قوم
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
چارٹر آف ڈیمو کریسی کا نامکمل ایجنڈا بھول گئے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(11)
مفتی منیب الرحمٰن