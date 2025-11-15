وزیرآباد:سیلاب متاثرین میں ریلیف پیکیج کی تقسیم کا آ غاز
وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر،کمشنر ،ڈپٹی کمشنر ،رکن قومی اسمبلی بلال تارڑ کی شرکت
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )سروے کے بعد سیلاب زدگان میں ریلیف کی رقم کی تقسیم کا آغاز کر دیا گیا۔ اس موقع پر صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر،کمشنر نوید شیرازی ڈپٹی کمشنر نوید احمد رکن قومی اسمبلی بلال فاروق تارڑ ،عنصر محمو د سندھو اور اسسٹنٹ کمشنر وزیرآباد بھی موجود تھے ۔ اسسٹنٹ کمشنر جواد پیر زادہ نے صوبائی وزیر اور کمشنر کو ریلیف کی تقسیم کے طریقہ کار پر بریفنگ دی۔انہو ں نے بتایا کہ بینک آف پنجاب کے تعاون سے 500سیلاب متاثرین کیلئے ریلیف کی تقسیم کا عمل مکمل کیا گیا ہے ، متاثرین کیلئے کھانا اور پانی کا انتظام کیا گیا ہے جبکہ میڈیکل کیمپ بھی لگائے گئے ہیں۔صوبائی وزیر بلال اکبر نے تمام انتظامات کا جائزہ لیا اور تقسیم کے عمل کو بلا رکاوٹ جاری ر کھنے پر اسسٹنٹ کمشنر جواد حسین پیر زادہ اور ٹیم کے کام کو سراہا ۔ بلال فاروق تارڑ نے کہا کہ سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑا جائیگا۔